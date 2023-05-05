Количество пользователей кикшеринга в Красноярске на 30% ниже прошлого года

Фото: МегаФон

Ужесточение в нашей стране правил дорожного движения для электросамокатов в целом не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Активнее всего сервисами кикшеринга пользуются в Центральном федеральном округе, где количество пользователей электросамокатов выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего «катаются» в Туле – здесь спрос увеличился в 11 раз. На втором месте по количеству пользователей сервиса – Кисловодск с 10-кратным ростом, на третьем - Казань, где спрос на электросамокаты вырос в 9 раз.

В Сибирском федеральном округе пока все наоборот – из-за затяжной зимы и снежной весны в регионе, сибиряки не спешат начинать «электросамокатный сезон». По сравнению с прошлым годом в Сибири наблюдается снижение количества пользователей кикшеринга на 16%.

Если проанализировать динамику по Красноярску, то в этом году спрос на электросамокаты сократился на целых 30% по сравнению с весенними месяцами 2022 года, а мобильный трафик с устройств практически на 70%.

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Для жителей крупных городов нашей страны кикшеринг уже стал доступной альтернативой такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом, в прошлом году серьезный прирост отмечен также среди пользователей кикшеринга в возрастной группе старше 50 лет - плюс 84% год к году.