Выпускники кодинского Энергокласса успешно завершили обучение

Фото: БоГЭС

Десять учащихся школ города Кодинск приняли участие в торжественных мероприятиях онлайн выпускного и получили сертификаты об окончании трехлетней программы обучения в профильном Энергоклассе ПАО «РусГидро».

Занятия Энергокласса проходят на базе Центра дополнительного образования детей (ЦДОД) города Кодинск, школьники получают дополнительные знания по математике и физике, изучают работу единой энергосистемы, методы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства. Часть занятий по программе и уроки электробезопасности проводят сотрудники АО «Богучанская ГЭС». Выпускные в 2023 году прошли в семи регионах России – в городах Новочебоксарск, Новосибирск, Балаково, Волжский, Кодинск, поселках Новобурейский и Черемушки.

Школьники из города Кодинск за время учебы принимали участие в творческих конкурсах, организованных АО «Богучанская ГЭС», районном чемпионате «Юные профессионалы» и конкурсе «Таланты без границ», отборах на право участия в «Летней энергетической школе и отраслевой Олимпиаде по физике «Энергия образования», которые традиционно проводит для талантливых школьников ПАО «РусГидро». Два выпускника 2023 года Роман Брюханов и Вусал Дадаев впервые в истории кодинского Энергокласса стали призерами Олимпиады «Энергия образования» 2 степени и получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Во время выпускного состоялось вручение призов команде «Сила природы», победившей в Чемпионате по сборке машины Голдберга среди Энергоклассов в номинации «Самая надежная машина». Машина Руба Голдберга - механизм, с помощью цепочки разнообразных действий выполняющий простую задачу предельно сложными длинным путём. Создание машин включает несколько этапов, в том числе разработку проекта, технической документации, создание механизма и отправку эксперту видеозаписи с историей машины. Школьники из Кодинска представили на конкурс три разработки, но до финального оценивания дошла работа только одной команды.

Проект Энергокласс стартовал в Кодинске в 2011 году, состоялось девять выпусков. В 2021 году на средства Богучанской ГЭС Центр полностью обновил мебель, приобрел новое компьютерное оборудование и лицензионные программы, в 2022 году - оборудование для интерактивных занятий и многофункциональные офисные комплексы для работы с учебными материалами и документами. В 2022 году двое из 11 выпускников кодинского Энергокласса получили на ЕГЭ максимальные в Кежемском районе баллы по математике, а один –и максимальные баллы по физике. Ребята поступили в Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный университет им. М.Ф. Решетнева, Красноярский техникум железнодорожного транспорта и другие учебные заведения, шесть студентов учатся по специальности «Электроэнергетика и электротехника».