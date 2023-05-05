В Красноярске за взятку 760 тысяч рублей завели уголовное дело на замруководителя Социального фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация подтвердилась: в Красноярске действительно задержан заместитель управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по краю Владимир Костюков. Разрабатывали его сотрудники регионального управления ФСБ, на основании собранных ими материалов региональный следком завел уголовное дело.

Что известно на этот час. По версии следствия в период с 1 ноября 2021 по 4 мая 2023 года подозреваемый получил взятку в виде денег в общей сумме 760 тысяч. Платили ему представители организации – владельца здания, в котором располагалось отделение фонда. Это была мзда за то, чтобы фонд и далее заключал с ними договор аренды здания.

Дело заведено по статьям: «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

Кстати, задержали его сотрудники ФСБ с поличным в тот момент, когда ему передавали очередные 40 тысяч рублей.