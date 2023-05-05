В Красноярском крае стоимость квадратного метра жилья перевалила за 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стоимость квадратного метра жилья перевалила за 100 тысяч рублей. Такие данные приводят специалисты Красноярскстата, уточняя: это показатели за три месяца 2023 года и конкретно – на первичном рынке. Если нужна точная цифра – то 100 589 рублей. Вторичка стоит дешевле, причем существенно – 80 815 рублей. Обратите внимание, что это средний показатель, он может варьироваться как в плюс, так и в минус.

Квартиры улучшенного качества и элитные на первичном рынке подорожали на 1,9 %, среднего качества – на 1,8 %, сообщают Gornovosti. На вторичном рынке улучшенные квартиры подорожали на 3,2 %, но элитные подешевели на 5,7 %. Также доступнее стали квартиры низкого качества – на 1,9 %, а среднего – на 0,7 %.