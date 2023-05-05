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НовостиОбщество5 мая 2023 6:03

В Красноярске предположительно задержали крупного федерального чиновника

Информация предварительная, но это может быть замруководителя Социального фонда края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске предположительно задержали крупного федерального чиновника

В Красноярске предположительно задержали крупного федерального чиновника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали крупного чиновника федерального ведомства. По неподтвержденным пока данным речь идет о заместителе руководителя Социального фонда Красноярского края Владимире Костюкове. Предположительно имеет место получение крупной взятки. В доме и офисе проводятся обыски и выемка документов.

В пресс-службе полиции, следкома и прокуратуры пока данные не подтверждают, но и не опровергают. Есть еще одно ведомство, которое обладает полномочиями совершать такие действия. Поэтому ждем официальной информации.

Добавим, что ранее Владимир Костюков работал в Канске и возглавлял местное управление Пенсионного фонда.