В Красноярске предположительно задержали крупного федерального чиновника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали крупного чиновника федерального ведомства. По неподтвержденным пока данным речь идет о заместителе руководителя Социального фонда Красноярского края Владимире Костюкове. Предположительно имеет место получение крупной взятки. В доме и офисе проводятся обыски и выемка документов.

В пресс-службе полиции, следкома и прокуратуры пока данные не подтверждают, но и не опровергают. Есть еще одно ведомство, которое обладает полномочиями совершать такие действия. Поэтому ждем официальной информации.

Добавим, что ранее Владимир Костюков работал в Канске и возглавлял местное управление Пенсионного фонда.