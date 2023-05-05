В Красноярске застройщик выплатит 3,5 миллиона рублей семье погибшего работника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске организация выплатит 3,5 миллиона рублей семье работника, погибшего на строительной площадке микрорайона «Тихие зори». Это компенсация, которую допилась прокуратура города через суд. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, трагедия произошла в мае 2020 года. Рабочий монтировал навесное вентилируемое оборудование на высоте пятого этажа. Неожиданно оступился, упал вниз и получил тяжелейшие травмы. Три месяца провел в реанимации, но, к сожалению, чуда не случилось – мужчина скончался. У него остались жена, несовершеннолетний ребёнок и престарелые родители. Для семьи это стало тяжелой утратой.

Однако когда жена попыталась получить компенсацию за мужа, работодатель ей отказал, мотивировав это так: с погибшим в трудовых отношениях не состоял, никакие выплаты производить не намерен. Тогда женщина в ноябре 2022 года обратилась в прокуратуру. Как позже подтвердил суд, мужчина фактически работал в ООО «Ареал» и был допущен к работе незаконно – без заключения письменного трудового договора. И ключевое: при допуске к работе безопасные условия труда организация не обеспечила. Так что организация обязана теперь выплатить деньги. А прокуратура этот процесс проконтролирует.