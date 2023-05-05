В Красноярске лихач влетел на машине прямо в жилой дом

Фото: POKROVKA LIFE 124 | Покровка

В Красноярске лихач влетел на машине прямиком в жилой дом. Видео публикует в соцсетях «POKROVKA LIFE 124 | Покровка». «У кого-то недоброе утро» - подметили авторы поста. Как такое можно случиться – на самом деле в голове не укладывается. Только представьте перекресток улиц Заречная и Гагарина. Широкой такой перекресток, места достаточно, чтобы и развернуться, и двум машинам разъехаться.

Но нет, одна из легковушек пробила забор частного дома, который стоит как раз на углу. Врезалась в стену и перевернулась – легла колесами кверху. Что стало причиной? Может, водителю стало плохо за рулем? Или перепутал педали газа и тормоза? Или все-таки банальное – сел за руль пьяным и втопил на полный газ?

Подробности наверняка скоро появятся. А пока на фото от очевидцев мы видим сотрудников госавтоинспекции, которые работают на месте ДТП. Надеемся, что никто в нем не пострадал.