В Красноярском крае вводится особый противопожарный режим в 32 муниципалитетах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вводится особый противопожарный режим – для 32 муниципалитетов края. Перечислять не будем, но обозначим, что в список входят все южные и центральные районы края, в также города этой зоны и поселки Солнечный и Кедровый.

Что это значит, в принципе должны понимать все – это ведь не нововведение, это ежегодные ограничительные меры, цель которых в том, чтобы установить контроль над территорией во время пожароопасного сезона, когда леса и поля наиболее уязвимы – зелени еще нет, а сухая трава вспыхивает от малейшей искры.

Строгие ограничения вводятся для людей, ведь причинами ландшафтных пожаров в этот период становятся преднамеренные поджоги-палы или неосторожное обращение с открытым огнем.

Начиная с 5 мая, когда начинает действовать особый противопожарный режим, запрещено сжигание мусора и листвы. В лесах нельзя устраивать свалки. Собственники частных домов должны запастись емкостями с водой или огнетушителем – на случай возникновения пожара. Если есть препятствие для проезда пожарной техники – освободить. И самое главное: ответственность – за нарушение особого режима грозит крупный штраф, пишут Sibnovosti.