Вахтовика из Красноярска утопили головой в реке и снимали на видео Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска, который приехал на заработки в Иркутскую область, был убит около года назад. И вот прокуратура направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры области, преступление произошло в ночь с 17 на 18 июля 2022 года в рабочем поселке Магистральный Казачинско-Ленского района.

Потерпевший вместе с коллегами выпивал в кафе. Произошла ссора, причина – неприязненные отношения. В результате 36-летний житель города Усть-Кута накинулся на красноярца и жестоко избил. Пострадавший мужчина отправился в сторону реки под названием Окукикта. Видимо, собирался умыться. Но обвиняемый догнал его и продолжил избивать. Он погружал голову красноярца в воду, а знакомый снимал все это на телефон. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате утопления. Его тело обнаружили в воде спустя несколько дней, обвиняемого вычислили быстро и задержали дома, в Усть-Куте. Сейчас он ждет суда.