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НовостиОбщество5 мая 2023 3:39

Скончался экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края Игорь Захаров

Он боролся с тяжелым заболеванием
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Скончался экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края Игорь Захаров. Фото: соцсети

Скончался экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края Игорь Захаров. Фото: соцсети

Скончался экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края Игорь Захаров. Ему было всего 58 лет. Последний год он боролся с тяжелым заболеванием и, к большому сожалению, проиграл.

Игорь Захаров появился на политической арене в 2001 году, он был избран в краевой парламент по списку избирательного блока «За Лебедя!». В сентябре 2002 года баллотировался на пост губернатора Красноярского края, но неудачно, набрав низкий процент голосов.

Из биографии Игоря Захарова: родился 29 ноября 1964 года в Уяре, окончил Ульяновское гвардейское высшее военное танковое командное училище. Уволен с военной службы в конце 1993 года в звании гвардии майора и до 1997 года занимался предпринимательством.

Добавим, что Игорь Захаров уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и по инициативе Александра Лебедя занимался созданием в Красноярском крае кадетских корпусов.