Михаил Котюков рассказал, как будет решаться проблема экологии в Красноярске

Михаил Котюков рассказал, какая работа будет проводиться для улучшения экологии в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков 4 мая в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. В частности, политик рассказал, какая работа будет проводиться для улучшения экологии в Красноярске:

- Вопросы экологии города для меня абсолютно не безразличны. Я в Красноярске родился, вырос, прожил тут до 2010 года. Такой ситуации с экологией, честно говоря, не припомню. Из окна квартиры, где жил, были видны все городские трубы, и было видно какое предприятие насколько активно работает. Сегодня я понимаю, что многие из тех заводов уже прекратили активное функционирование, но ситуация в городе становится только хуже. Я очень часто слышал от своих друзей и родственников, которые живут в Красноярске, что в городе нечем дышать, режим чёрного неба и так далее. Здесь важно опираться на научные исследования. Буду просить СФУ, который сегодня формирует в рамках федерального национального проекта научно-образовательный центр по вопросам климата и экологии, организовать экспертную площадку с привлечением научного сообщества и общественности. Необходимо указать те проблемы, которые являются первопричиной такой экологической ситуации. Нам необходимо работать с энергетиками, транспортными организациями, с промышленными предприятиями. Нужно оценить влияние на экологическую ситуацию частного сектора, и, соответственно, принимать комплексные системные решения по исправлению этой ситуации.

Напомним, в последний раз режим НМУ вводился в Красноярске в марте 2023.

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