Станция метро на Шахтеров получила заключение экспертизы для начала строительства

Подрядчики в ближайшем времени приступят к строительству, проведя необходимую подготовку Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края 4 мая провел прямой эфир в социальных сетях, где ответил на вопросы жителей региона.

- Когда будет построено метро в Красноярске?

- Приступать к строительству можно приступать только тогда, когда есть необходимая документация и получены все необходимые заключения на нее. Как раз на этой неделе было получено заключение государственной экспертизы для начала работ на станции на Шахтеров. Далее, все будет зависеть от того, как будет проходить экспертиза документации на следующие этапы.

Подрядчикам необходимо обеспечить:

- вынос инженерных сетей;

- снос некапитальных сооружений;

- перенос зеленых насаждений;

- продление и асфальтирование существующих объездных дорог до улицы Батурина.

Напомним, Завершить строительство первой линии метро в Красноярске планируется в 2026 году. Она будет иметь длину 10,8 километров и состоять из шести остановок – от улицы Высотная до Шахтеров. Средняя скорость движения метротрама составит около 40 км/ч. Построенная в 90-е инфраструктура красноярского метро не войдет в новый проект.

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