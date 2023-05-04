Михаил Котюков ответил на вопрос о сносе скандального здание кафе «Кантри»

Здание кафе «Кантри» на проспекте Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в прямом эфире ответил на вопрос о сносе скандального здания кафе «Кантри» на проспекте Мира:

- Если честно, то этот объект у меня тоже вызывает очень много вопросов. Как он мог вообще появиться? Насколько я знаю, вопрос находится в плоскости принятия судебных решений. Соответствующим образом, если эти решения будут оформлены, мы сделаем все необходимое, чтобы закон здесь был восстановлен, - сказал Михаил Котюков.

Напомним, что кирпичная двухэтажная коробка в историческом центре города начала обрастать скандалами еще на стадии котлована в 2019 году. Изначально его собирались реконструировать, но владелица просто снесла старое здание, возведя на его месте кирпичную коробку. С тех пор ведется спор о законности нахождения постройки в самом центре города.

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