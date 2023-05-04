Продажи отечественных марок одежды в стране догнали зарубежные

Фото: Tele2

Tele2 на основе больших данных провел исследование потребительского поведения в части покупки одежды. Аналитика показала, что за первые 4 месяца текущего года затраты россиян на покупку отечественных товаров выросли на 15% относительно аналогичного периода прошлого года.

Интересный факт - в этом году покупатели потратили на российские марки одежды почти столько же, сколько за тот же период прошлого года отдали за зарубежные бренды. Разница, с которой западные товары опережают отечественные - минимальна, всего лишь 0,12%.

Значительно выросло и количество уникальных пользователей на сайтах российских - в 6,8 раза год к году.

Кстати, как показала статистика оператора, больше всего в 2022 году одежду покупали в августе. Доля самых больших трат отмечается в возрастных группах от 31 до 40 лет (36% от общего объема) и от 41 до 50 лет (30% от всех трат), что, скорее всего, связано с подготовкой семей с детьми к новому учебному году. Больше всего тратили на покупки женщины - 83% от суммы за август).

Меньше всего одежды покупали в ноябре 2022 года - на 63% меньше, чем месяцем ранее. В декабре объем трат был уже в 2,7 раза выше показателя ноября, а в первые четыре месяца 2023 года он увеличивался ежемесячно в среднем в два раза в сравнении с ноябрем.

Аналитика в разрезе покупок одежды отечественных марок показывает, практически, аналогичную динамику. В ноябре россияне потратили на покупки в этом сегменте на 64,5% меньше, чем месяцем ранее. При этом показатели последующих месяцев в среднем в 2,3 раза выше ноябрьского.

При этом, динамика пользовательской активности на сайтах зарубежных и отечественных марок одежды за 2022 год показала такую же корреляцию между посещаемостью и пиком трат. Количество уникальных пользователей на площадках отечественных брендов в августе на 10% выше, чем месяцем ранее.

За первые четыре месяца 2023 года количество уникальных пользователей на сайтах российских брендов увеличилось в 6,8 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. За тот же период посещаемость зарубежных площадок снизилась в 5 раз.

В Tele2 отмечают, что в исследование вошли 69 площадок, деперсонализированные данные о тратах на отечественные и зарубежные бренды одежды, а также статистика посещений сайтов интернет-магазинов за полный 2022-й и 4 месяца 2023 года.