В Красноярском крае нашли тело пропавшего журналиста Олега Овечкина

Олег Овечкин фото: соцсети

В Красноярском крае нашли тело журналиста Олега Овечкина, пропавшего после новогоднего корпоратива. Как сообщили в СК, мужчина был обнаружен на территории фермы в Бирилюсском районе без признаков насильственной смерти.

29 декабря Олег Овечкин после мероприятия приехал домой на такси, но почему-то заходить не стал, а ушел в лес. Этот момент попал в поле видимости камеры видеонаблюдения. После этого журналиста никто не видел.

Предварительно Овечкин скончался от переохлаждения, но точную причину смерти установят эксперты.