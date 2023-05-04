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НовостиОбщество4 мая 2023 9:32

В Красноярске на День Победы временно запретили запускать беспилотники

Также нельзя летать на легкомоторных самолетах
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на День Победы временно запретили летать беспилотникам и легкомотрным самолетам. Как сообщают в МВД, разрешения на полеты не будут выдавать по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба.

В полиции предупреждают, что 9 мая все замеченные беспилотники будут принудительно сажать, а само устройство изымать у оператора.

За нарушение запретов грозит штраф: от 20 до 50 тысяч рублей - для гражданских лиц, от 100 до 150 тыс. рублей - для должностных лиц, и от 250 до 300 тыс. рублей - для юридических лиц.