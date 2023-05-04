В Красноярске вводится особый противопожарный режим

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С 5 мая на территории Красноярска вводится особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение открытого огня, в том числе, сжигание мусора, листвы и других отходов. А также приготовление пищи, в том числе на мангалах и в жаровнях.

- В частных домах на участках должны быть установлены ёмкости с водой или огнетушитель, владельцы обязаны обеспечить свободные проезды для пожарной техники, - рассказал руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Александр Нестеров.

Кстати, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а в случае крупного ущерба - уголовная. И это неслучайно, ведь в сухую, теплую и ветреную погоду к пожарам, которые возникают в помещениях, добавляются возгорания, виновниками которых становятся люди, когда жгут сухую траву.

Ключевые меры профилактики – противопожарные покосы сухой травы и устройство минерализованных полос. Деятельность эта сейчас усилена. К работам привлечены сотрудники четырёх муниципальных предприятий, а также коммерческих организаций по муниципальным контрактам. Кроме участков по предписаниям пожарных, траву убирают и на дополнительных. Их в план добавили после обхода каждого района. Это территории пустырей, свалок и полигонов. Работы по опахиванию выполняют совместно сотрудники МП УЗС и краевое государственное автономное учреждение «Лесопожарный центр». Только за первые несколько дней работы были организованы 16 км минерализованной полосы шириной 6 метров. Такая полоса в случае возгорания сухой травы может остановить распространение пожара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мэр Красноярска Владислав Логинов и начальник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Иван Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии города и вуза. Документ предполагает реализацию различных совместных проектов, повышение грамотности населения Красноярска в области пожарной безопасности, а также совместную разработку комплекса противопожарных мероприятий. Подписание было приурочено к Дню пожарной охраны.

- От имени всех красноярцев спасибо вам за каждую спасённую жизнь, за каждый предотвращенный пожар! – сказал в своем поздравлении Владислав Логинов.