В Свердловске ЛНР появилась аллея из деревьев и кустарников, привезенных из Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В Свердловске Луганской Народной Республики появилась аллея из деревьев и кустарников, привезенных из Красноярского края. Как сообщают в правительстве региона, теперь городской парк украшают 140 декоративных растений из Сибири.

В высадке аллеи приняли участия красноярские строители, архитекторы, озеленители и военные.

Работая в парке, я ощущаю гордость за свой Красноярск. Я здесь, потому что хочу помочь, внести вклад в развитие Свердловска, - поделился кровельщик красноярской строительной компании Константин Алексеенко, который с осени прошлого года участвует в восстановлении многоэтажек Свердловска.

Андрей Сухачёв, глава администрации Свердловска и Свердловской области:

- Верю, что спустя десятилетия мы будем вспоминать этот важный день. Спасибо жителям и правительству Красноярского края за помощь и заботу, вышедшую на новый уровень. Всё подаренное вами мы обещаем сохранить и приумножить!.

Отметим, что инициатором обустройства аллеи – благотворительный вклад в развитие Свердловска - выступила Юлия Кузнецова, руководитель архитектурного бюро Красноярска. Она автор многих проектов-победителей Всероссийского конкурса, реализованных в Красноярском крае. Благодаря её трудам благоустроена левобережная набережная и набережная у ДК 1 Мая в Красноярске, в Дивногорске – Милицейский парк, в Сосновоборске - парк «Белкин дом», в Ужуре - комплекс трёх скверов, в Железногорске – «Нейтрино-парк» и другие объекты.

- Аллея - лишь начало другого большого мероприятия. Мы разрабатываем проект благоустройства всего парка. В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, будут выделены средства на его воплощение. Тогда здесь, помимо аллеи, появятся спортивные и детские зоны, большой верёвочный городок, туалеты, пункты питания, прокат и даже фонтан.

Напомним, в прошлом году Красноярский край и Свердловский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве, приоритетной задачей которого определено восстановление социальной инфраструктуры Свердловского района и города Свердловска.