В Красноярске обследуют Коммунальный мост за два миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на сайте госзакупок появился тендер на плановое обследование Коммунального моста в 2023 году. Диагностику будут проводить по всей площади: от улицы Вейнбаума до Абаканской протоки.

Как пояснили в горхозяйстве, эта плановая процедура. Она не зависит от того, предстоит ли ремонт мосту или нет.

Подрядчику будет необходимо проверить фактическое состояние сооружения, зафиксировать наличие повреждений и дефектов, составить технический паспорт, определить ремонтопригодность пролетов, оценить грузоподъемность и назначить режим эксплуатации. Ну а для ремонтников – разработать рекомендации.

Работы должны выполнить в течение 90 дней со дня заключения контракта.