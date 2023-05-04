В Красноярске изменили схему движения на перекрестке Щербакова-Щорса

Фото: Управление дорог

В Управлении дорог Красноярска пояснили, для чего была изменена схема движения на перекрестке Щербакова-Щорса. Как сообщили в ведомстве, это сделано для безопасности движения. Перекресток Щорса и Щербакова – аварийный. Здесь регулярно происходят ЧП.

Водители создают много проблем трамваям, зачастую перегораживая проезд при пересечении путей.

Поэтому было принято установить бортовой камень вдоль трамвайных путей, перекрыв сквозное движение на перекрестке сразу через пять полос. Теперь по Щербакова возможен поворот только направо. А по Щорса нельзя будет повернуть налево на Щербакова.

Развернуться можно будет на ближайших перекрестках. До одного из них – 230 метров, до другого – 260.