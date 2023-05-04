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НовостиОбщество4 мая 2023 5:01

В Красноярске изменили схему движения на перекрестке Щербакова-Щорса

Это необходимо для обеспечения безопасности движения
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Управление дорог

Фото: Управление дорог

В Управлении дорог Красноярска пояснили, для чего была изменена схема движения на перекрестке Щербакова-Щорса. Как сообщили в ведомстве, это сделано для безопасности движения. Перекресток Щорса и Щербакова – аварийный. Здесь регулярно происходят ЧП.

Водители создают много проблем трамваям, зачастую перегораживая проезд при пересечении путей.

Поэтому было принято установить бортовой камень вдоль трамвайных путей, перекрыв сквозное движение на перекрестке сразу через пять полос. Теперь по Щербакова возможен поворот только направо. А по Щорса нельзя будет повернуть налево на Щербакова.

Развернуться можно будет на ближайших перекрестках. До одного из них – 230 метров, до другого – 260.