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НовостиОбщество4 мая 2023 4:43

В Красноярске расширят проезжую часть Свердловской из-за серьезных заторов

Ремонт ведется на участке возле гипермаркета «Лента»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске расширят проезжую часть на улице Свердловской возле гипермаркета «Лента» из-за автомобильных заторов. Как сообщает министерство транспорта, сейчас этот участок считается одним из самых проблемных в городе.

Горожане регулярно жалуются на серьезные пробки – заторы составляют до 2-х часов в выходные и по вечерам в районе Свердловской, 73 в сторону Николаевского моста.

В администрации рассказали, что сейчас интенсивность нагрузки на этой улице в часы пик гораздо превышает пропускную способность. Еще сложности создает светофор с секцией левого поворота для съезда к гипермаркету. Для решения проблем с заторами было решено обустроить на этом участке еще одну полосу.