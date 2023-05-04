В Красноярском крае корью заболел 10-месячный ребенок и 32-летний мужчина

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В Красноярском крае корью заболели еще два жителя – 10-месячный ребенок из Норильска и 32-летний мужчина из Дивногорска. Как сообщает глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, также еще троим жителям Норильска предварительно поставлен диагноз «корь», сейчас он ожидает подтверждения.

Практически все заболевшие в региона – а их 9 человек – не привиты от инфекции.

- Очаги оперативно локализуются, проводится вакцинация лиц, которые были в контакте с заболевшими и при этом не имеют сведения о прививках, - пояснил Горяев.

Отметим, что на данный момент в Красноярском крае вспышечной заболеваемости нет.