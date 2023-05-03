Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков встретился с обманутыми дольщиками

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Михаил Котюков встретился с дольщиками из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе региона. Врио губернатора посетил ряд строек Красноярска, про которые жители города писали в телеграм-канале политика: жилые комплексы «Ярослав» и «Квадро», а также ЖК «Емельяновская слобода» и ЖК «Енисей».

В ходе визита Михаил Котюков принял решение о компенсации жильцам, пострадавшим из-за действий недобросовестного застройщика в ЖК «Ярослав». Он также поручил в понятной и доступной форме информировать акционеров о ходе работ и выплатах. Губернатор подчеркнул важность наличия ответственного лица на каждой площадке, чтобы акционеры понимали каждый этап процесса строительства.

Также Михаил Котюков встретился с инициативными группами, представляющими интересы обманутых застройщиками жителей. Губернатор ответил на вопросы, касающиеся хода работ, сроков, развития инфраструктуры, благоустройства. Он также заявил о своей цели найти решения для всех проблемных проектов долевого строительства в этом году и обеспечить оперативную организацию компенсационных выплат.