В Красноярском крае участковая сфабриковала дело на мужчину и попала под уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уярском районе на участковую завели уголовное дело за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Так, участковая составила ложные протоколы на человека, который находился под административным надзором. Из-за этого мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности. В итоге ее действия привели к тому, что потерпевшего завели уголовное дело по статье «уклонение от административного надзора».

Однако в дело вмешалась прокуратура. Оказалось, что на самом деле мужчина ничего не нарушал. Уголовное дело было прекращено, а пострадавший житель Уяра получил право на реабилитацию. На сотрудницу полиции завели уголовные дела.

В МВД по Красноярскому краю прокомментировали ситуацию:

- В настоящее время должностное лицо отстранено от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.