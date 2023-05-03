30 жителей в Советском районе получили грант на озеленение своих дворов

Зеленая зона на 9 мая, 60Г. Фото: городская администрация

Всего на конкурс подали 42 заявки, 30 из них получили грант на сумму 100 тысяч рублей для реализации своих идей.

Один из проектов разработали жители многоквартирного дома по адресу ул. Воронова, 17. Горожане планируют организовать у себя во дворе маленький остров с зелеными насаждениями, а обитать на нём будет семья сусликов. По задумке авторов, отличным дополнением концепции станут петуньи, гортензия и спирея.

Проект на Воронова, 17. Фото: городская администрация

Жители дома по адресу улице 9 Мая, 60г совместно с управляющей компанией «Зелёный город» разработали зеленую зону вблизи улицы Авиаторов. Горожане планируют высадить горную сосну, можжевельник и декоративные кустарники. Как признаются сами авторы проекта, все насаждения всесезонны и с легкостью переживут сибирские морозы.

«Когда соседи вместе проектируют дизайн своего двора – решают, где разбить клумбы, посадить деревья, уложить дорожки, они начинают бережно относиться к общему месту отдыха. Сами следят, чтобы не было мусора, чтобы ничего не ломалось. Появляется ответственное отношение к дому, в котором живешь, к своему двору, улице, городу» – отметил Максим Савченко, член общественного совета микрорайона «Солнечный».

Также в рамках конкурса грант на реализацию концепции озеленения получили жители многоквартирного дома по адресу пр. Металлургов, 10. У красноярцев уже есть опыт реализации проектов по благоустройству – в прошлом году в рамках инициативного бюджетирования благодаря жителям вместо старых и небезопасных гаражей появился сквер. В этом году горожане решили озеленить территорию – высадить насаждения и установить арт-объект в форме павлина.

Концепция озеленения на Металлургов, 10. Фото: городская администрация

«С каждым годом выбирать лучшую концепцию озеленения становится всё сложнее. Все представленные проекты очень яркие и красивые, и видно, что при разработке жители вкладывают в идею свою душу», - рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

Напомним, конкурс «Лучшая концепция озеленения» проводится в Красноярске с 2020 года. Для участия жителям необходимо придумать красивую и оригинальную идею преображения своего двора с помощью озеленения. Лучшие из них выбирает конкурсная комиссия, и авторы могут получить средства на воплощение их в жизнь.