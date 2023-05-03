В Красноярске на месте магазина Pull&Bear открылся DUB. Фото: t.me/stylebasist

3 мая в Красноярске открылся магазин DUB. Он находится в ТРЦ «Планета».

Магазин одежды находится на первом этаже торгового комплекса, неподалеку от своего конкурента Maag (бывшая Zara) и магазина косметики Иль Де Ботэ. DUB специализируется на повседневной одежде: худи, джинсы и так далее.

Он открылся на месте Pull&Bear, который ушел с российского рынка в минувшем году. Бренд Pull&Bear принадлежит компании Inditex, но после ухода с рынка, она продала свои российские активы арабской компании Daher.