На «Красноярских Столбах» из-за проснувшихся медведей для туристов закрыли особо охраняемую зону Фото: ИВАНОВА Диана

«Красноярские Столбы» закрыли особо охраняемую зону для туристов. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Запрет на посещение буферной зоны действует с 3 мая. Причина – проснувшиеся после спячки медведи. В лесу были замечены следы хищников.

При этом неизвестно, когда охраняемая она вновь станет доступна для посещения. Администрация Столбов сообщает, что ограничения вводятся для предотвращения угрозы жизни и здоровью посетителей.