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НовостиТуризм3 мая 2023 8:56

На «Красноярских Столбах» из-за проснувшихся медведей для туристов закрыли особо охраняемую зону

На неопределенный срок
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На «Красноярских Столбах» из-за проснувшихся медведей для туристов закрыли особо охраняемую зону

На «Красноярских Столбах» из-за проснувшихся медведей для туристов закрыли особо охраняемую зону

Фото: ИВАНОВА Диана

«Красноярские Столбы» закрыли особо охраняемую зону для туристов. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Запрет на посещение буферной зоны действует с 3 мая. Причина – проснувшиеся после спячки медведи. В лесу были замечены следы хищников.

При этом неизвестно, когда охраняемая она вновь станет доступна для посещения. Администрация Столбов сообщает, что ограничения вводятся для предотвращения угрозы жизни и здоровью посетителей.