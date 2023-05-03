Бывшего главу Березовки осудили на 5 лет колонии за превышение должностных полномочий Фото: Мария ЛЕНЦ

3 мая вынесен приговор экс-главе Березовки, его признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В 2017 году чиновник заключил договоры купли-продажи по двум участкам в Березовке. В итоге на основании постановлений администрации, они были проданы по заниженной стоимости местному жителю, который затем продал их третьим лицам. Сумма ущерба составила 2,6 миллиона рублей.

Суд приговорил экс-главу поселка к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. У защиты чиновника еще есть время обжаловать это решение.