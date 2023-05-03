Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 7:31

В СНТ под Дивногорском заметили медведя

Мэр посоветовал людям быть осторожнее
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В СНТ под Дивногорском заметили медведя

В СНТ под Дивногорском заметили медведя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая в дачном поселке под Дивногорском Красноярского края заметили медведя. Видео опубликовал мэр города Сергей Егоров.

Автомобилист снял хищника на видео на загородной трассе в районе СНТ «Таволга». Он шел по дороге, а затем скрылся в лесу, отправившись в сторону реки. К человеку агрессии медведь не проявил, хотя заметил его.

Сергей Егоров сообщил, что это первый выход медведя к людям в 2023 году. Он посоветовал дивногорцам быть осторожнее. Ранее семью медведей видели у надписи «Дивногорск».