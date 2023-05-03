В СНТ под Дивногорском заметили медведя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая в дачном поселке под Дивногорском Красноярского края заметили медведя. Видео опубликовал мэр города Сергей Егоров.

Автомобилист снял хищника на видео на загородной трассе в районе СНТ «Таволга». Он шел по дороге, а затем скрылся в лесу, отправившись в сторону реки. К человеку агрессии медведь не проявил, хотя заметил его.

Сергей Егоров сообщил, что это первый выход медведя к людям в 2023 году. Он посоветовал дивногорцам быть осторожнее. Ранее семью медведей видели у надписи «Дивногорск».