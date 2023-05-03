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НовостиОбщество3 мая 2023 4:30

В Красноярске согласовали реновацию территории судоверфи на Складской

Первый дом планируется построить в 2029 году
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Стройнадзор края

Фото: Стройнадзор края

В Красноярске вскоре начнется реновация территории судоверфи на улице Складская. Об этом сообщает региональный стройнадзор.

На территории бывшей судоверфи построят новый масштабный жилой район с площадью всех строений в 290 тысяч квадратных метров. Территория находится в Свердловском районе, недалеко от Белых Рос.

Первый дом планируется сдать во втором квартале 2029 года. Заниматься реновацией будет компания «Арбан». В стройнадзоре напоминают, что судоверфь в Красноярске работала с 1930-х по 2010-е годы.