В Красноярске в Енисее помутнела вода. Фото: СГК

В Красноярске в Енисее помутнела вода. Специалисты СГК рассказали почему это случилось.

С 1 мая в Енисее искусственно подняли уровень воды через сброс на Красноярской ГЭС. Все из-за того, что в апреле река сильно измельчала, что могло повлиять на навигацию. Однако одновременно со сбросом воды начался ледоход.

В СГК сообщают, что на водозаборе ТЭЦ-2 после этого зафиксировали ухудшение качества поступающей на станцию воды. В связи с этим вода на ТЭЦ на время, пока Енисей останется мутным, будет поступать от городского водозабора питьевого водоснабжения.