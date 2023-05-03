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НовостиОбщество3 мая 2023 4:00

В Красноярске в Енисее помутнела вода

Специалисты СГК рассказали в чем дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске в Енисее помутнела вода. Фото: СГК

В Красноярске в Енисее помутнела вода. Фото: СГК

В Красноярске в Енисее помутнела вода. Специалисты СГК рассказали почему это случилось.

С 1 мая в Енисее искусственно подняли уровень воды через сброс на Красноярской ГЭС. Все из-за того, что в апреле река сильно измельчала, что могло повлиять на навигацию. Однако одновременно со сбросом воды начался ледоход.

В СГК сообщают, что на водозаборе ТЭЦ-2 после этого зафиксировали ухудшение качества поступающей на станцию воды. В связи с этим вода на ТЭЦ на время, пока Енисей останется мутным, будет поступать от городского водозабора питьевого водоснабжения.