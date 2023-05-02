В Красноярском крае мать пожаловалась на «бездушных» воспитателей детского лагеря Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярского края пожаловалась на «бездушие и халатность» воспитателей детского лагеря. Однако проверка показала несостоятельность ее претензий. История произошла летом 2022 года, о ней рассказала уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова. Название детского лагеря называть не будем, суть здесь в другом.

Школьник отправился в лагерь на отдых, но вскоре позвонил матери и сообщил, что у него болит нога. Лодыжка опухла и родители приехали, забрали сына домой. Однако мама обвинила работников лагеря в том, что они не оказали помощи ребенку.

Началась проверка, которая показала, что мальчик приехал в лагерь уже с проблемой, до этого у него уже была травма ноги. А тут он решил повисеть на турнике, не удержался и упал, это снова нагрузка на ногу. В тот же день его осмотрел врач, а на другой день, когда появился отек, врач доставил его в районную больницу для осмотра. И только после этого приехали родители.

По итогу семье вернули деньги за неиспользованные дни отдыха и стоимость костылей. А еще маме рассказали, как правильно обратиться за страховой выплатой. Наконец, нарушений в действиях воспитателей и медицинского работника не выявлено.