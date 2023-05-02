В Красноярске воспитанники детских садов рисуют сирень, чтобы получить настоящие сиреневые аллеи в подарок

Автор рисунка: Иван Медвежонков

Воспитанники детских садов из Красноярска все еще успевают стать участниками конкурса «Волшебная сирень» на сайте «Комсомолки»! До 4 мая еще можно успеть нарисовать рисунок, сфотографировать его и загрузить на страницу конкурса.

Уже сейчас там настоящая весенняя галерея, где главная героиня – сирень! Так, Николь Бозылева из детского сада №10 изобразила нежных бабочек, порхающих на фоне веточки сирени. Вот что рассказывает ее воспитатель: «Николь очень любит бабочек. Она очень долго может наблюдать за их полётом, за взмахами волшебных крылышек. Поэтому она решила выразить свое восхищение через рисунок».

Автор рисунка: Николь Бозылева

Иван Медвежонков из детского сада №179 тоже нарисовал чудесную бабочку, подлетающую к сиренево веточке.

А Костя Скрипкин из детсада №251 изобразил прекрасную сирень. Свой рисунок он подписал: «Запах сирени кругом-это уже совсем лето, это тепло и радостно!».

Автор рисунка: Костя Сипкин

Напоминаем, конкурс рисунков – это только начало масштабного совместного проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск «Сиреневый день!».

Победителями творческого конкурса «Волшебная сирень-2023» станут 5 разных детских садов/образовательных центров, чьи пять рисунков наберут наибольшее количество голосов.

Приз для финалистов – саженцы сирени (от 1 до 5 кустов - количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Подробности на странице конкурса здесь!