В Красноярске следком проверяет информацию о масляных пятнах на Енисее. Фото: СК

В Красноярске следком проверит информацию о происхождении масляных пятен на Енисее возле Октябрьского моста. Они появились там больше недели назад. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, организована процессуальная проверка на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

В рамках проверки будут установлены причины появления масляных пятен, а также приняты меры, направленные на локализацию загрязнения, привлечение виновных к ответственности и взыскание ущерба, причиненного окружающей среде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Однако по большому счету этот процесс продолжается много лет – периодически нефтепродукты оказываются на поверхности воды и плывут вниз по Енисею, нанося неоспоримый вред водной экологии. Надзорные ведомства каждый раз проводят проверки. И в общем-то причины установлены – на территории нефтебазы, в почве за десятки лет скопились тонны пролившихся нефтепродуктов, это они вымываются в акваторию Енисея. Понадобится еще десятки лет, чтобы они вышли естественным путем. Но для того, чтобы прекратить загрязнение реки, нужна серьезная рекультивация почвы на территории уже не функционирующей нефтебазы.