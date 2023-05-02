Жительница Хакасии заявила в рекламе, что «пиво заменяет спорт» Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Хакасии поплатится штрафом за рекламный баннер. Известно, что реклама – двигатель торговли, но при этом не стоит забывать о границах разумного и дозволенного. Предпринимательница, видимо, очень сильно хотела привлечь покупателя и заказала баннер, на котором изображен мужчина с кружной пива, и надпись, утверждающая, что пенный напиток может якобы заменить зарядку и вообще «полезен для здоровья». Дважды спорный аргумент, скажет любой медик.

Баннер появился на улицах Абакана, его заметили специалисты антимонопольной службы и завели рекламное дело в январе текущего года. По словам замруководителя Хакасского УФАС России Ольги Липиной, закон был нарушен сразу по нескольким пунктам. И первый из них – отсутствие обязательной предупредительной надписи о вреде употребления алкоголя для здоровья.

На сегодняшний день спорная конструкция уже демонтирована.