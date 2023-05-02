Врио губернатора Михаил Котюков пригласил жителей Красноярского края на прямой эфир

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков дал понять, что готов к диалогу с жителями региона. Сделал это в первый же день своего назначения – завел официальный телеграм-канал и страницы в соцсетях. Незаменимый способ коммуникация и обратной связи.

Нужно отметить, что вопросы и предложения посыпались валом. Стало понятно, что отвечать на каждый физически нет возможности. Поэтому родился такой вариант:

- Вижу ваш живой интерес. Решил, что помимо обратной связи в комментариях нам необходимо пообщаться лично прямо здесь, в формате прямого эфира в социальных сетях. Готов встретиться с вами и ответить на самые актуальные вопросы. Общение будет идти в моих социальных сетях.

Время: 4 мая, в 19 часов.

Даем активные ссылки:

- в телеграм-канале;

- ВКонтакте;

- ОК.

Вопросы можно задавать уже сейчас.