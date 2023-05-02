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НовостиОбщество2 мая 2023 10:36

Врио губернатора Михаил Котюков пригласил жителей Красноярского края на прямой эфир

Он готов ответить на все вопросы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Врио губернатора Михаил Котюков пригласил жителей Красноярского края на прямой эфир

Врио губернатора Михаил Котюков пригласил жителей Красноярского края на прямой эфир

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков дал понять, что готов к диалогу с жителями региона. Сделал это в первый же день своего назначения – завел официальный телеграм-канал и страницы в соцсетях. Незаменимый способ коммуникация и обратной связи.

Нужно отметить, что вопросы и предложения посыпались валом. Стало понятно, что отвечать на каждый физически нет возможности. Поэтому родился такой вариант:

- Вижу ваш живой интерес. Решил, что помимо обратной связи в комментариях нам необходимо пообщаться лично прямо здесь, в формате прямого эфира в социальных сетях. Готов встретиться с вами и ответить на самые актуальные вопросы. Общение будет идти в моих социальных сетях.

Время: 4 мая, в 19 часов.

Даем активные ссылки:

- в телеграм-канале;

- ВКонтакте;

- ОК.

Вопросы можно задавать уже сейчас.