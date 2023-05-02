В Красноярске Байкитскую улицу перекрыли до сентября. Фото: администрация города

В Октябрьском районе Красноярска продолжается строительство развязки с Четвертого моста. Перекрыта улица Байкитская. В администрации города указывают точное направление: в сторону улицы Революции в районе Николаевского проспекта. В обратную сторону проезд для движения автотранспорта сохранен: он проходит по улице Чкалова.

Работы на Байкитской возобновляются с наступлением тепла. Подрядчику на перекрытом участке необходимо демонтировать дорожное полотно, укрепить насыпь на склоне, уложить новую дорожную одежду. И в первую очередь рабочие взялись за бордюры.

В администрации города напомнили, что при проектировании развязки в этом месте была допущена ошибка. Здесь сложный рельеф и гидрологические особенности грунта. Плюс жители частного сектора несанкционированно подключали свои дома к водопроводу. Так что укрепление склона просто необходимо. Потому-то и пришлось перенести сроки сдачи объекта на сентябрь этого года.