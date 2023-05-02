В Красноярске новым руководителем Ленинского района назначили Дмитрия Гурьева Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске очередная кадровая перестановка: новым руководителем администрации Ленинского района назначен Дмитрий Гурьев. Его предшественник Андрей Бардаев был уволен по инициативе работодателя, то есть главы города. Это официальная информация. Что же стало причиной смены кадров и почему Владислав Логинов принял такое решение, не уточняется.

Что известно о вновь назначенном чиновнике. До того, как занять эту должность, Дмитрий Гурьев работал первым заместителем главы района. А в последнее время и вовсе исполнял обязанности руководителя. В Ленинский район он пришел из Октябрьского района, где также был первым заместителем руководителя администрации.