Плохими дорогами в Красноярском крае заинтересовался председатель СК России Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Плохими дорогами в Красноярском крае заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку по факту отсутствия транспортной инфраструктуры для жителей сел в Абанском районе. Это – реакция на информацию, которая появилась в региональных СМИ.

Сообщалось ранее, что жители двух сел, Поктеево и Хиндичет, каждую весну оказываются отрезанными от мира из-за размытой дороги. А ведь в них живут в общей сложности почти тысяча человек. Раз люди не могут выехать, то и техника спецслужб не может проехать – пожарные, скорая помощь, полиция. Между населенными пунктами не может передвигаться и маршрутный автобус

Раньше дорога была относительно нормальная. Но сейчас ее разбили большегрузные автомобили. По словам местных жителей, власти им не помогают.

- Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. организовать процессуальную проверку по размещенной информации и доложить о принятом решении. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.