В Красноярске пассажирку не пустили в самолет из-за неточности в билете Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пассажирку не пустили на рейс из-за неточности в авиабилете. Женщина – жительница города Кемерово, сюда она приезжала, чтобы погостить у дочери. Обратный билет домой приобрела на интернет-сайте, заплатила за него 3 102 рубля. Все бы хорошо, но во время регистрации на рейс специалисты авиакомпании заметили, что паспортные данные в авиабилете указаны в непривычном порядке – сначала номер, а затем серия.

Это было единственное замечание к билету, но почему-то пассажирку заставили оплатить штраф в размере 2160 рублей, а затем и сервисный сбор за услуги обмена билета – 600 рублей. Только после этого она смогла сесть в самолет и улететь домой.

Однако дочь пассажирки возмутило такое обстоятельство – она обратилась с жалобой в управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проверили обстоятельства, они оказались не в пользу авиакомпании. Фактически в переоформленном билете были указаны прежние сведения, только лишь заменили местами номер и серию паспорта. То есть никаких дополнительных услуг женщине не оказали - за какие труды тогда с нее взяли без малого 3 тысячи рублей?

В конце концов авиаперевозчик согласился вернуть пассажирки средства, нужно, чтобы она сама обратилась к ним.