Житель Канска переделал травматический пистолет под боевой. Фото: МВД

Житель Канска рискует оказаться за решеткой за свою любовь к оружию. Подчеркнем: незаконную любовь. Мало того, что переделал травматический пистолет так, чтобы тот стрелял боевыми патронами. Так он еще устроил «показательное выступление» - применил оружие в частном секторе.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, в дежурную часть обратились местные жители, которые сообщили о стрельбе неподалеку от их домов. Участковый выяснил предполагаемого нарушителя и пришел к нему. При обыске и нашел оружие.

51-летний мужчина пояснил, что приобрел официально пистолет ограниченного поражения. Но этого ему показалось мало – и в августе 2022 года он превратил его в огнестрельное. Якобы это нужно было, чтобы удобнее чистить ствол. Хотя лгал, понятное ведь дело! Что касается стрельбы, которая переполошила мирных жителей, так это он якобы стаю собак отпугивал. На «грозу собак» завели два уголовных дела.