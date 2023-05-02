В Красноярске 14-летний самокатчик залетел под машину. Стоп-кадр видео

В Красноярске произошло ДТП с участием 14-летнего подростка – он залетел под машину на электросамокате. На записи с камеры, установленной на здании на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», момент аварии записан от и до. По тротуару один за другим едут два самокатчика, причем на солидной скорости. Приближаются к перекрестку. И первый – не сбавляя скорость, летит через проезжую часть. В тот момент туда же направляется «Мазда», водитель не успевает среагировать на появление юного нарушителя – сбил его.

Подростка доставили в больницу, ему потребовалась медицинская помощь. Однако его вина в ДТП очевидна. Госавтоинспекторы напоминают, что на пешеходном переходе необходимо спешиться и перейти проезжую часть ногами, ведя самокат, велосипед, сноуборд – любое средство передвижения с колесами - рядом.

И вообще родителям нужно почаще разговаривать с детьми на тему безопасности, чтобы потом не охать: «Ой, моего ребенка сбила машина».