На «Красноярских столбах» спасатели помогли туристу-диабетику Фото: Мария ЛЕНЦ

И вновь происшествие на территории национального парка «Красноярские столбы», в котором потребовалась помощь спасателей. Ни одни выходные не обходятся без ЧП. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой службе спасения, накануне вечером, 1 мая, поступило сообщение, что в районе перевала стало плохо одному из туристов. Мужчина 1973 года рождения, у него сахарный диабет. Состояние предобморочное – нужна помощь в транспортировке.

На место выдвинулись спасатели, дежурившие на выдвижном посту на территории нацпарка. Доставили мужчину до выхода на улице Свердловской, где передали в руки медикам. Будем надеяться, что с ним все в порядке.

И еще одно происшествие – в Зеленогорске. Там перевернулся квадроцикл с двумя 46-летними гражданами. Их придавило квадроциклом, выбраться сами не могли. Спасатели вызволили их и также передали медикам.