В Лесосибирске раскрыли убийство пенсионера 1997 года

В Лесосибирске раскрыли убийство 1997 года. Стоп-кадр видео

В Лесосибирске раскрыто убийство 26-летней давности. Сначала подробности преступления: в начале мая 1997 года в квартиру 70-летнего пенсионера пришел знакомец – на тот момент ему было всего 22 года. Вместе мужчины начали распивать алкоголь. Но затем дурман ударил в голову и хозяин квартиры начал засыпать. Гость решил этим воспользоваться – он положил глаз на видеомагнитофон и кассеты. Начал собирать электронику, но тут потерпевший открыл глаза и стал отстаивать свое имущество. Завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый схватился за нож.

На видео показан следственный эксперимент, где он показывает, как наносил удары. Раскрыть преступление не было возможности. Но благодаря совместной работе криминалистов из краевого следкома и оперативников уголовного розыска полиции личность подозреваемого была установлена. Житель Енисейска – 47 лет, нигде не работает, ранее судимый. В преступлении он сознался.