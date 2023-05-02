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НовостиОбщество2 мая 2023 2:35

В Красноярске на острове Татышев к 1 сентября обустроят пляжную зону

Участок уже огорожен
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на острове Татышев к 1 сентября обустроят пляжную зону

В Красноярске на острове Татышев к 1 сентября обустроят пляжную зону

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске обустроят еще одну пляжную зону – на острове Татышев, недалеко от Вантового моста, где находится кафе. Там уже появилось ограждение и стенд с информацией о будущем объекте и о подрядчике – это компания «Сибирь». Заказчиком выступает муниципальной автономное учреждение «Татышев-парк».

Как сообщалось ранее, в пляжно-развлекательном комплексе будут три бассейна, в том числе детский. Плюс раздевалки, душевые, камеры хранения, зона отдыха с шезлонгами, танцевальные площадки со сценой, бар со столиками и детская площадка. Разумеется, обустроят прогулочные дорожки. И все это обещают взять под наблюдение видеокамерами – для безопасности.

Что еще можно сказать: на работу отводится четыре месяца – то есть сдать объект подрядчик должен не позднее 1 сентября.