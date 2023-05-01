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НовостиПроисшествия1 мая 2023 10:37

В Шарыпове 9-летняя девочка упала с перил балкона на 5 этаже

Сейчас школьница в больнице
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Шарыпове 30 апреля с перил балкона 5 этажа упала 9-летняя девочка. Как сообщили в полиции, ребенок выжил, но находится сейчас в больнице со множественными травмами.

Оказалось, что девочка играла на балконе общего пользования в общежитии. Она сидела на перилах, когда не удержалась и соскользнула на улицу.

Отметим, что семья на учете не состоит, характеризуется положительно и ранее в поле зрения МВД не попадала.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.