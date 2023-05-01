В Ужуре простились с рядовым Фёдором Щугоревым, погибшим на СВО

Фото: МЦ "Вектор"

В Ужуре простились с рядовым Фёдором Щугоревым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в группе молодежного центра «Вектор» Ужурского района.

Известно, что мужчина отправился на фронт добровольцем. Выразить соболезнования родным и близким на похоронах приехали замглавы Ужурского района Юрий Казанцев, военный комиссар Игорь Гращенко и представители воинских ветеранских организаций.

Также юнармейцы МБУ «РЦМ «Вектор» заступили в почётный караул при прощании с военнослужащим.