В Ачинске задержали мужчину, выстрелившего таксисту в ногу из-за оплаты проезда

Фото: МВД

В Ачинске задержали 25-летнего пассажира, выстрелившего таксисту в ногу из-за оплаты проезда. Еще двое его знакомых, ехавших с ним в той же машине, были задержаны на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении 25-летнего стрелявшего и его 28-летнего знакомого заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до 7 лет колонии.

Напомним, что 30 апреля в Ачинске компания местных жителей напала на таксиста, чтобы не платить за проезд.

Все случилось у одной из саун на улице Свердлова. Таксис вез троих парней, но по пути оказалось, что платить за проезд пассажиры не собираются. Водитель попросил их выйти из авто, но ачинцы отказались. Началась перепалка, в итоге один из компании достал предположительно травмат, и выстрелил в ногу таксисту.