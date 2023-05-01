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НовостиПроисшествия1 мая 2023 5:36

В Ачинске задержали мужчину, выстрелившего таксисту в ногу из-за оплаты проезда

В отношении 25-летнего ачинца и его 28-летнего знакомого заведено уголовное дело
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Ачинске задержали 25-летнего пассажира, выстрелившего таксисту в ногу из-за оплаты проезда. Еще двое его знакомых, ехавших с ним в той же машине, были задержаны на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении 25-летнего стрелявшего и его 28-летнего знакомого заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до 7 лет колонии.

Напомним, что 30 апреля в Ачинске компания местных жителей напала на таксиста, чтобы не платить за проезд.

Все случилось у одной из саун на улице Свердлова. Таксис вез троих парней, но по пути оказалось, что платить за проезд пассажиры не собираются. Водитель попросил их выйти из авто, но ачинцы отказались. Началась перепалка, в итоге один из компании достал предположительно травмат, и выстрелил в ногу таксисту.