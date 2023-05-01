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НовостиПроисшествия1 мая 2023 3:36

В Красноярском крае подтоплены 41 приусадебный участок и 400 метров дорог

Это произошло из-за затора льда на реках Большой Кемчуг и Кача
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Красноярском крае продолжается мониторинг прохождения паводка. Как сообщают в МЧС, по данным на утро 1 мая в регионе подтоплены 41 приусадебный участок и 400 метров дорог. Причина всего этого - затор льда на реках Большой Кемчуг и Кача.

Придомовые территории и дороги подтоплены в Козульском и Емельяновском районах, а конкретнее в населенных пунктах Большой Кемчуг и Емельяново.

Отметим, что вода не затапливает жилые дома.

На случай, если паводки усилятся, то специалистами подготовлено 3 пункта временного размещения для 100 человек.