В Красноярском крае подтоплены 41 приусадебный участок и 400 метров дорог

Фото: МЧС

В Красноярском крае продолжается мониторинг прохождения паводка. Как сообщают в МЧС, по данным на утро 1 мая в регионе подтоплены 41 приусадебный участок и 400 метров дорог. Причина всего этого - затор льда на реках Большой Кемчуг и Кача.

Придомовые территории и дороги подтоплены в Козульском и Емельяновском районах, а конкретнее в населенных пунктах Большой Кемчуг и Емельяново.

Отметим, что вода не затапливает жилые дома.

На случай, если паводки усилятся, то специалистами подготовлено 3 пункта временного размещения для 100 человек.