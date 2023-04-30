В Ачинске пассажиры выстрелили в таксиста из травмата, чтобы не платить за проезд Фото: Мария ЛЕНЦ

30 апреля в Ачинске компания местных жителей напала на таксиста, чтобы не платить за проезд. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все случилось у одной из саун на улице Свердлова. Таксис вез троих парней, но по пути оказалось, что платить за проезд пассажиры не собираются. Водитель попросил их выйти из авто, но ачинцы отказались. Началась перепалка, в итоге один из компании достал предположительно травмат, и выстрелил в ногу таксисту.

Прибывшие полицейские доставили в отдел двоих парней 24 и 28 лет. Третий сбежал, сейчас его разыскивают. По словам задержанных, стрелял в таксиста именно их пропавший приятель.